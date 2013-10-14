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أنشيلوتي عن تدريب إيطاليا: ربما أعتزل التدريب بعد ريال مدريد

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أنشيلوتي عن تدريب إيطاليا: ربما أعتزل التدريب بعد ريال مدريد أنشيلوتي عن تدريب إيطاليا: ربما أعتزل التدريب بعد ريال مدريد

مدريد (إفي) - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إنه ربما يعتزل عالم التدريب عقب انتهاء تجربته مع النادي الملكي.

 

وقال أنشيلوتي (54 عاما) في تصريحات لقناة (سكاي سبورت) الإيطالية ردا على سؤال بخصوص مستقبله "الجميع يسأل هل أفكر في تدريب روما أو الإيطالي؟ ليست أول مرة أسمع فيها هذا الأمر، يمكنني فقط القول بأنني بعد تجربة ريال مدريد ربما أفكر في الاعتزال".

 

وينتهي تعاقد المدير الفني الإيطالي مع ريال مدريد في 2016.

وتحدث المدرب، الذي لعب ثمانية مواسم في صفوف روما بين عامي 1979 و1987 عن البداية الرائعة لفريق (ذئاب العاصمة) هذا الموسم حيث قال "أنا معجب جدا بالعمل الذي يقوم به الفريق، وسعيد جدا لسعادة أهالي المدينة، إذا لم يفز ميلان بالدوري، أتمنى أن يكون اللقب من نصيب روما".

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