فاران: ليليان تورام هو مثلي الأعلى

مدريد (إفي) - قال الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، إن مساعد المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان لعب دورا هاما في تخطيه لإصابة الركبة التي أبعدته عن الملكي نهاية الموسم الماضي ومطلع الجاري، فيما اعتبر الظهير ليليان تورام مثله الأعلى.

وقال فاران في حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "في البداية لم أصدق أنني تعرضت للإصابة ولم أعر الأمر اهتماما، وعقب التوجه للمستشفى وتشخيص الحالة كان الأمر ضربة قوية بالنسبة لي".

وأضاف اللاعب "بعدها فكرت في المونديال وقلت لنفسي إنه يتوجب علي العودة في أفضل مستوى، وخلال معسكر الإعداد كان الدور الذي لعبه زيزو مهما جدا، لقد شاهد لهفتي وعرف كيف يقوم بتهدئتي بأسلوبه الخاص".

وبخصوص ظهوره القوي مع ريال مدريد الموسم الماضي قال "يجب في مثل هذه اللحظات التحلي بالتواضع والبقاء على أرض الواقع، الأمور تسير بصورة سريعة في عالم كرة القدم، حينما بدأ الاعتماد علي كانت فترة مليئة بالمباريات الهامة سواء في الليجا أو دوري الأبطال، وحينها قررت الحفاظ على تركيزي".

وعن علاقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الريال السابق، قال "في بداية الأمر كنت أظن أنني لن أفعل أي شيء أو ألعب مع الفريق، بعدها حينما سمعت مشروع المدرب، تغير رأيي.. لم أدخل في هذا الفريق دون تفكير، كان مورينيو هو من أقنعني، لقد قال لي إنني سأتطور وسأصل لأعلى المستويات وهذا كان أمرا إيجابيا بالنسبة لي".

وبخصوص مثله الأعلى أكمل "أنا أفكر دائما في اللاعبين العظماء الذين لعبوا في مركزي، ولكن إذا كان يتوجب علي ذكر أحدهم بالاسم فإن مثلي الأعلي هو ليليان تورام، بسبب كل ما قدمه في مسيرته وتضحياته في الملعب".

وأضاف فاران "يعجبني فيه حماسه وروحه ورغبته الدائمة في الفوز، هذا بخلاف شخصيته والكاريزما التي يتمتع بها، لقد قرأت أيضا كتبه، أعتقد أنه شخص قادر على الهام الشباب".