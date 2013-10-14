صحيفة أرجنتينية تتهم مارادونا بالخيانة بسبب دعمه للإمارات

اتهمت صحيفة "بوينس آيرس هيرالد" الأرجنتينية الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بالخيانة بسبب إعلانه مساندة منتخب الإمارات خلال كأس العالم للناشئين المقبلة والتي تنطلق بالإمارات أكتوبر الجاري.

وكان مارادونا قد صرح في وقت سابق أنه لن يشجع منتخب الأرجنتين بسبب خلافاته مع اتحاد الكرة هناك وأنه سيدعم منتخب الإمارات.

ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا وصفت فيه مارادونا بالخائن مطالبة إياه بتفسير تلك التصريحات.

وتولى دييجو أرماندو مارادونا مهمة تدريب الوصل الإماراتي قبل أن يتعرض للإقالة بسبب تواضع النتائج كما يعمل سفيرا رياضيا لمدينة دبي.