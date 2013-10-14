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قوى سياسية تلتقي "بشار" في سوريا.. و"الأسد": قطر والسعودية "دول خائنة"

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قوى سياسية تلتقي "بشار" في سوريا.. و"الأسد": قطر والسعودية "دول خائنة" قوى سياسية تلتقي "بشار" في سوريا.. و"الأسد": قطر والسعودية "دول خائنة"

كتب : أحمد غنيم ومحمد عبدالوهاب منذ 9 دقائق

كشف ممثلون لقوى سياسية عن تلبيتهم دعوة مقدمة من حزب البعث السوري؛ لزيارة دمشق خلال الأسبوع الماضي، واجتماعهم مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال ممثلو القوى السياسية، إنهم عبروا خلال الاجتماع مع الأسد عن دعمهم لقرارات الأسد في مواجهة ما أسموه بـ"الإرهاب الدولي" الذي يهدف لتقسيم سوريا في إطار مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

وقال محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية، وأحد أعضاء الوفد المصري لـ"الوطن"، إن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ بعد إرسال دعوة من حزب البعث السوري للاجتماع مع الأسد بشأن الموقف السياسي، مؤكدًا أن اللقاء دار حول دعم الرئيس السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تريد هدم سوريا.

واوضح عطية، أن الأسد قال إنه مصدوم من الموقف المتخاذل لجامعة الدول العربية، والتي سمحت من خلاله بالتلويح للتدخل الأجنبي في سوريا، مؤكدًا أن الأسد وصف، قطر والسعودية بـ"الخونة".

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