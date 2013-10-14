الكاف يجبر برادلي على استبعاد 3 لاعبين قبل مواجهة غانا

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

اشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ألا تزيد قائمة كل فريق عن 23 لاعبا بينهم ثلاثة حراس.

ما يعني أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر مجبر على استبعاد ثلاثة لاعبين قبل المباراة إذ أن الفراعنة سافروا إلى كوماسي بقوام 26 لاعبا.

كما أن محمد صبحي سيستمر مع أحمد الشناوي وشريف إكرامي للنهاية كحراس لمرمى الفراعنة.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على فريق النجوم السوداء في كوماسي في السادسة مساء الثلاثاء في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2014.