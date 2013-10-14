طبيب الفراعنة: جدو وعبد ربه جاهزان ومشاركتهما فنية

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

أكد طارق سليمان طبيب منتخب مصر أن الثنائي محمد ناجي "جدو" وحسني عبد ربه جاهز تماما للمشاركة في تدريبات اليوم والاستعداد لمواجهة غانا.



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وأشار سليمان إلى أن أمر مشاركة الثنائي العائد من الإصابة من عدمها حاليا في يد الجهاز الفني في ظل تعافيهما.

ويحتاج الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر إلى استبعاد 3 لاعبين قبل مواجهة غانا بحسب توجيهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



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ويحل الفراعنة ضيوفا على منتخب النجوم السوداء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014.