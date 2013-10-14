أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب الفراعنة: جدو وعبد ربه جاهزان ومشاركتهما فنية

Google+ Print
طبيب الفراعنة: جدو وعبد ربه جاهزان ومشاركتهما فنية طبيب الفراعنة: جدو وعبد ربه جاهزان ومشاركتهما فنية

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

أكد طارق سليمان طبيب منتخب أن الثنائي محمد ناجي "جدو" وحسني عبد ربه جاهز تماما للمشاركة في تدريبات اليوم والاستعداد لمواجهة غانا.

 


>

وأشار سليمان إلى أن أمر مشاركة الثنائي العائد من الإصابة من عدمها حاليا في يد الجهاز الفني في ظل تعافيهما.

ويحتاج الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر إلى استبعاد 3 لاعبين قبل مواجهة غانا بحسب توجيهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 


>

ويحل الفراعنة ضيوفا على منتخب النجوم السوداء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر