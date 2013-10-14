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طعامك يدل على شخصيتك

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طعامك يدل على شخصيتك طعامك يدل على شخصيتك

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

ربما يكون ما تأكله هو دال على شخصيتك، فالأشخاص الذين يميلون إلى أكل الحلويات هم أشخاص متعاونون ويمدون دائما يد المساعدة، هكذا قالت صحيفة علم النفس الاجتماعي الأمريكية.

وأجرت الصحيفة، استطلاعا، شمل 55 طالبا وتركزت الأسئلة على ماذا يفضلون من بين 50 طبقا من بين الطعام المتبل أو المملح أو المر أو الأكثر حمضا أو الحلو. ووجدت الصحيفة أن الذين يميلون إلى أكل الحلويات، سجلوا معدلا أعلى من التوافق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشارت فيه دراسة حديثة تم اجراؤها في ولاية بينسيلفانيا ان الذين يفضلون الاكل المتبل هم اكثر جرأة واكثر تحملا للمخاطر.

أما الذين يتناولون الأطعمة ذات نسبة عالية من والبروتين، هم الذين يسعون الى تطوير سبل كسب اقوات حياتهم. كما وجد الباحثون في جامعة سيتي بنيويورك ان الاطعمة التي تحمل مرارة تجعل الذين يميلون اليها أصحاب أحكام قاسية.

فعندما سئل البعض عن آرائهم إزاء بعض القضايا بعد احتسائهم شرابا أو مياها بها مرارة كانت تقديراتهم أكثر قسوة من الذين شربوا مياها عادية.

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