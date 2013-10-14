تركيا تنقب عن النفط فى أفغانستان ووقعت اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار

أعلن وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركى "تانر يلديز" أن شركة البترول التركية، وقعت اتفاقية للتنقيب عن النفط، فى موقعين فى أفغانستان بقيمة 150 مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة الأفغانية أقرت الاتفاقية.

وأدلى يلديز، بتصريحاته للصحفيين فى مدينة "قيصري" التركية اليوم، قبيل مشاركته فى برنامج لتقبل التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد يلديز أن الاتفاقية تصب فى سبيل إعادة الحياة الطبيعية لأفغانستان، مبيناً أن ديمومة الاستقرار تتطلب قيام أفغانستان باستثمار ثرواتها الطبيعية.

> ولفت الوزير التركى إلى وجود ثلاثة شركاء فى المشروع مع شركة البترول التركية.

> وعلى صعيد آخر، دعا الوزير يلديز، المواطنين الأتراك إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، من أجل الاقتصاد فى استهلاك الطاقة.