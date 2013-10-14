أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

تركيا تنقب عن النفط فى أفغانستان ووقعت اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار

Google+ Print
تركيا تنقب عن النفط فى أفغانستان ووقعت اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار تركيا تنقب عن النفط فى أفغانستان ووقعت اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار

أعلن وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركى "تانر يلديز" أن شركة البترول التركية، وقعت اتفاقية للتنقيب عن النفط، فى موقعين فى أفغانستان بقيمة 150 مليون دولار، مؤكداً أن الأفغانية أقرت الاتفاقية.

وأدلى يلديز، بتصريحاته للصحفيين فى مدينة "قيصري" التركية اليوم، قبيل مشاركته فى برنامج لتقبل التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد يلديز أن الاتفاقية تصب فى سبيل إعادة الحياة الطبيعية لأفغانستان، مبيناً أن ديمومة الاستقرار تتطلب قيام أفغانستان باستثمار ثرواتها الطبيعية.
> ولفت الوزير التركى إلى وجود ثلاثة شركاء فى المشروع مع شركة البترول التركية.
> وعلى صعيد آخر، دعا الوزير يلديز، المواطنين الأتراك إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، من أجل الاقتصاد فى استهلاك الطاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج