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بدء مراسم جنازة الراحل الكبير وديع الصافى بكاتدرائية مار جرجس بلبنان

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بدء مراسم جنازة الراحل الكبير وديع الصافى بكاتدرائية مار جرجس بلبنان بدء مراسم جنازة الراحل الكبير وديع الصافى بكاتدرائية مار جرجس بلبنان

بدأت، منذ قليل، مراسم جنازة الفنان الكبير الراحل وديع الصافى فى كاتدرائية مار جرجس، للموارنة فى وسط بيروت برئاسة البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى.

ويشارك فى مراسم التشييع، ممثل رئيس الجمهورية وزير الثقافة غابى ليون، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه برى النائب ميشال موسى، ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى وزير الإعلام وليد الداعوق، ممثل الرئيس المكلف تمام سلام محمد المشنوق، ممثل رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون وزير العدل شكيب قرطباوى، النائبة بهية الحريرى ممثلة الرئيس سعد الحريرى، النائب أنطوان أبوخاطر ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية".

كما يشارك حشد من الوزراء والنواب والسياسيين والعسكريين والقضاة والهيئات الاجتماعية والفنانين والإعلاميين وأسرة الراحل الكبير.

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