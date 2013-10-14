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دراسة: الكارى أفضل حلول الطبيعة لعلاج نزلات البرد واحتقان الحلق

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دراسة: الكارى أفضل حلول الطبيعة لعلاج نزلات البرد واحتقان الحلق دراسة: الكارى أفضل حلول الطبيعة لعلاج نزلات البرد واحتقان الحلق

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية، بشأن أفضل الوسائل المتخذة لعلاج نزلات البرد، والمتمثلة فى الكحة والتهاب الحلق والرشح وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام أسلحة الطبيعة.

وأشارت الدراسة إلى أن إضافة "الكارى"، وهو أحد البهارات الحارة الشهيرة، إلى أطباق الطعام المختلفة، يساهم بشكل كبير فى علاج نزلات البرد، والحد من أعراضها، وتخليص الإنسان من احتقان وآلام الحلق، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوصى رون اكليس، المسئول الأول عن الدراسة، المرضى الذين يعانون من نزلات البرد واحتقان الحلق بتناول الأطعمة الغنية بالكارى، حيث يساهم فى زيادة إفرازات اللعاب والحد من السعال وتقلل أعراض احتقان الحلق حسبما ظهر من النتائج، لافتاً إلى أن غالبية البهارات والتوابل بشكل عام تحتوى على مواد لها خصائص مضادة للفيروسات، ولذا نصح باستخدامها، مؤكداً أن الميزة الأكبر فى تلك العلاجات الطبيعية أنها زهيدة الثمن، بالإضافة إلى أنها آمنة وفعالة للغاية.

ومن النباتات الشعبية المعروفة والمستخدمة أيضاً فى علاج التهاب الحلق، نبات الخبيز مع نبتة الكشمش، وهما يباعان عند العطار، ويتم غليها وتناولها فى درجة حرارة لا تقل عن 70 سيليزية.

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