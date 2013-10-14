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مدير مستشفى الإسماعيلية: تشريح جثة الأمريكى المنتحر خلال ساعات

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مدير مستشفى الإسماعيلية: تشريح جثة الأمريكى المنتحر خلال ساعات مدير مستشفى الإسماعيلية: تشريح جثة الأمريكى المنتحر خلال ساعات

قال الدكتور أحمد صالح، مدير مستشفى الإسماعيلية العام إن جثة الضابط الأمريكى المنتحر تم التحفظ عليها، بمشرحة المستشفى، بناء على قرار النيابة العامة، وهناك إجراءات أمنية وحراسة مشددة، وفى انتظار لجنة الطب الشرعى والتى تقوم بتشريح الجثة خلال الساعات القادمة لعرض تقريرها على النيابة والتى بدورها ستقوم بتسليم الجثة للسفارة الأمريكية.

وكان ضابط أمريكى متقاعد قد أقدم صباح أمس الأحد، على الانتحار داخل محبسه بقسم شرطة أول الإسماعيلية، والمحبوس على ذمة قضية خرق حظر التجول فى محافظة شمال سيناء، بعد أن قام بشنق نفسه داخل الحجز، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد العنانى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية، يفيد بمصرع "هنرى جيمس لان" 65 عاما ضابط متقاعد بالجيش الأمريكى داخل محبسه مشنوقا بواسطة الحزام الشخصى له، والمحبوس على ذمة قضية اختراق حظر تجول بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أنه عثر على المجنى عليه داخل محبسه أثناء تقديم وجبه الإفطار مشنوقا بالحزام ورباط حذائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

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مصر 365