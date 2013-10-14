دراسة: ارتفاع معدلات الدخان والضباب في الجو يضر القلب

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من ارتفاع مستويات التلوث بصورة خطيرة، لتتضاعف معدلات الجزئيات الملوثة والمعروفة باسم "الضباب الدخاني" والتي تعمد على رفع مخاطرالإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل القلب الخطيرة.

ويشار إلى أن الهواء ملوث بالجزئيات الصغيرة جدا السامة، والمعروفة باسم "بي .إم- 10"، حيث كشف الاتحاد الأوروبي أن الحد الآمن المسموح به لمثل هذه الجزئيات السامة هو 50 ميكروجرام لكل متر مكعب، إلا أن الدراسة الحديثة تؤكد أن التأثيرات الضارة لهذه الجزئيات قد تحدوث دون هذا المستوى.

يأتى ذلك في الوقت الذي قارن فيه الباحثون بيانات عن متوسط التركيزات اليومية لجزئيات "بي .إم -10"، في مدينة "بريشيا "الإيطالية، قد تعدت المستويات الدولية المسموح بها خلال الفترة من عام 2004 وحتى 2007.

كما وجد الباحثون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستويات جزيئات "بي .إم -10"، وبين أعداد الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، وهي الحالة التي يتعرض فيها المريض لمشكلات في توريد الدم إلى عضلة القلب بشكل مفاجئ، وبالتالي فشل القلب، حيث لوحظ تنامي حالات فشل القلب واضطرابات إيقاع ضربات عضلة القلب.

وتشيرالبيانات إلى أنه فى مقابل كل 10 ميكروجرام زيادة في جزيئات "إم.بي-10"السامة، هناك زيادة بنسبة 3% في فرص الإصابة بأمراض القلب، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن الجمعية الاوروبية للامراض القلب.