"التخطيط":2.1%تراجعا فى معدل النمو..وارتفاع السياحة وتراجع قناة السويس

كشفت وزارة التخطيط عن تراجع طفيف فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2012-2013 ليسجل 1,2% مقابل 2,2% خلال عام 2011-2012، ليستحوذ قطاع السياحة على المرتبة الأولى فى أعلى معدل نمو خلال العام الماضى بنسبة 6,6% بينما احتل نشاط قناة السويس أقل معدل لتنخفض بنسبة 8,3%.

وأوضحت الوزارة- فى تقريرها عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2012-2013 والتى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الرابع من عام 2012-2013 تراجع ليبلغ 5,1% مقابل 3,3% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجع مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته والذى بلغ 2,2%.

> وأضاف أن الناتج المحلى بسعر السوق ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2013 ليبلغ 2,446 مليار جنيه مقابل 4,400 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2012، ليصعد بنسبة 4,11%، كما زاد على أساس سنوى بما نسبته 3,11%، ليبلغ خلال عام 2012-2013 نحو 3,1753 مليار جنيه مقابل 5,1575 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

> وأشار إلى أن الاستهلاك والصادرات كانا المحفزان للنمو الاقتصادى خلال العام الماضى ليبلغ حجم الاستهلاك بالنسبة للنمو الاقتصادى نحو 7,2% والصادرات نحو 1% بينما تراجع الاستثمار ليبلغ سالب 6,1%.

> ولفت إلى تراجع معدلات النمو فى قطاع السياحة خلال الربع الرابع من عام 2012-2013 لينخفض بنسبة 2,5% يليه الأنشطة الاستخراجية لتتراجع بنسبة 2,3% ثم قناة السويس بنسبة 8,2%، بينما احتلت الأنشطة العقارية المرتبة الأولى فى أعلى معدلات للنمو خلال الربع الرابع ليصل إلى 4,4% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2,4% ثم الاتصالات والمعلومات بنسبة 7,3% والمال والأعمال والتأمينات 2,3%.

ونوه عن أن قطاع السياحة استحوذ على المرتبة الأولى خلال عام 2012-2013 فى أعلى معدلات النمو الاقتصادى ليبلغ 6,6%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,5%، ثم الاتصالات بنسبة 8,4% والمرافقة العامة بنسبة 5,4، بينما انخفض معدل النمو لقناة السويس بما نسبته 8,3% يليه قطاع الأنشطة الاستخراجية بما نسبته 7,2%.

وأشار إلى تراجع حجم نشاط قناة السويس خلال عام 2012-2013 لينخفض عدد السفن المارة بما نسبته 7,5% لتسجل 16 ألفا و664 سفينة مقابل 17 ألفا و664 سفينة خلال عام 2011-2012، كما انخفض حجم الحمولة الصافية بنسبة 8,2% ليبلغ 8,911 مليون طن مقابل 6,938 مليون طن خلال فترة المقارنة، لافتا إلى انخفاض حجم إيرادات قناة السويس بنسبة 5,3% ليبلغ 5 مليارات و27 مليون دولار مقابل 5 مليارات و208 ملايين دولار خلال عام 2011-2012 لتراجع بنحو 179 مليون دولار.

وعن قطاع السياحة، أوضح التقرير ارتفاع عدد السائحين خلال عام 2012-2013 بما نسبته 5,11% ليبلغ نحو 21,12 مليون سائح مقابل 95,15 مليون سائح خلال عام 2011-2012، كما ارتفعت عدد الليالى السياحية بنسبة 8% ليبلغ 4,142 مليون ليلة مقابل 18,131 مليون ليلة خلال فترة المقارنة.

وأوضح أن الإيرادات السياحية ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة 3,5% لتبلغ 9,9 مليار دولار مقابل 4,9 مليار دولار خلال العام السابق عليه.