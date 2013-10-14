كيرى يدعو لعقد مؤتمر سلام بشأن سوريا "قريبا جدا"

دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الاثنين إلى عقد مؤتمر للسلام يبحث الوضع فى سوريا "قريبا جدا" ولكنه قال إن إقرار السلام لن يكون ممكنا دون حكومة انتقالية تحل محل الرئيس السورى بشار الأسد.

وتابع قائلا للصحفيين بعد لقائه بالمبعوث الدولى إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى فى لندن "نعتقد أن من الملح تحديد يوم لعقد المؤتمر والعمل تجاه سوريا جديدة".

وأضاف "نعتقد أن الرئيس الأسد فقد الشرعية اللازمة لكى يكون قوة متماسكة يمكنها جمع الناس معا.. يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية فى سوريا لإتاحة إمكانية إحلال سلام".