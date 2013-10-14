الجارديان: تحويل حديقة حيوان إلى مركز للمهاجرين الأفارقة فى ليبيا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن كثرة عدد المهاجرين الأفارقة الموجودين فى ليبيا والراغبين فى الذهاب إلى أوروبا دفعها إلى تحويل حديقة الحيوان فى طرابلس إلى مركزا لهم.

ومع امتلاء مراكز المهاجرين بالبلاد، والباغ عددها 22 مركزا،، يتم استخدام حديقة الحيوان التى تم إغلاقها منذ الثورة فى عام 2011، للتعامل مع من يتم التقاطهم من الشوارع، ويتم جلب أكثر من 50 شخصا إليها كل يوم.

ونقلت الصحيفة عن بين سليمان، نائب قائد لواء الدعم 20، والذى يعمل فى مركز الاحتجاز إن عدد من يصلوا إليه يتغير بشكل غير معقول، فنرحل عشرة منهم، ويعود المئات.

وتشير الصحيفة إلى أن عصابات التهريب تظل على قيد خطوة واحدة من السلطات، ومع تصعيد الشرطة لقدرتها على القبض على من يتاجرون بالمهاجرين، فإن المهربين طوروا وسيلة جديدة وخطيرة لتجنب الاعتقال.

ويقول سليمان، إن المتاجرين يتأكدون من عدم وجدهم بالقرب من المهربين عندما تصل القوارب لنقلهم. كل ما يفعلونه أنهم يشترون قوارب رخيصة، ويعطون أحد المهاجرين المفاتيح، ويتم اختيار القبطان من بينهم، وها يعنى أنهم يبحرون بدون تدريب، ويعتقد سليمان أن هذا الأسلوب ربما أدى إلى كارثة لامبيدوذا الإيطالية، حيث أبحر المهاجرون دون تدريب أو مهارات ملاحية.

ومع ذلك قال إنه لا توقع انتؤدى الكارثة غلى ردع المهاجرين المحتملينن قائلا غن هؤلاء الأشخاص لا يهتمونن كل ما يفكرون به فى الذهاب إلى أوروبا.