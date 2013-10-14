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فساتين ملكية بتوقيع طوني يعقوب

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فساتين ملكية بتوقيع طوني يعقوب فساتين ملكية بتوقيع طوني يعقوب

الإثنين 14-10-2013 13:42

رولا زعزع عيّاد

في مجموعته لخريف وشتاء 2013-2014، توجّه المصمّم اللبناني طوني يعقوب إلى المرأة الجريئة التي تبحث عن إطلالة لافتة بأزياء ملكية. فقدّم تصاميم غنيّة، تميزت بقصاتها وخطوطها المدروسة، مستخدماً أقمشة ناعمة من المخمل والساتان والحرير والتول والكريب والغيبور... وغيرها من الأنسجة التي تحاكي رقة المرأة وفخامة إطلالتها. لم تخل التصاميم من لمسات الترف، حيث جاءت معظم الفساتين مرصّعة بالأحجار الملوّنة، أضفت مزيداً من الفخامة على القطع.
إليك بعض القطع من مجموعة طوني يعقوب الأخيرة. فهل أعجبتك؟

 

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