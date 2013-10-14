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أجمل الأزياء من أسبوع الموضة في الهند

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أجمل الأزياء من أسبوع الموضة في الهند أجمل الأزياء من أسبوع الموضة في الهند

انتهت البارحة الدورة الـ 22 من أسبوع الموضة في الهند لربيع وصيف 2014، والتي أُقيمت في الفترة بين 9-13 أكتوبر في ميدان براجاتي في مدينة نيودلهي الهنديَّة.
شارك في هذا الحدث العديد من المصممين من الهند، إلى جانب بعض المشاركات العالميَّة، وقد ركَّز الحدث على مشاركة المصممين الشَّباب؛ لتشجيعهم على المنافسة في السَّاحة العالميَّة.
شاهدنا في العروض المقامة في أسبوع الموضة في الهند مزجاً رائعاً بين الأزياء العصريَّة الجميلة وأناقة التفاصيل الجميلة في الأزياء التراثيَّة الهنديَّة، فعلى سبيل المثال، أُعجبنا بالمجموعة الرائعة المستوحاة من الساري الهنديّ التي قدَّمتها المصممة Malini Ramani, والتصاميم العصريَّة الأنيقة التي ظهرت في مجموعة "Nikhita - Mynah Design"، بالإضافة إلى القصَّات الأنثويَّة الرَّائعة التي أضفى عليها اللون الورديّ طابعاً خاصاً في مجموعة "Nachiket Barve".

كانت مجموعة Abu Jani-Sandeep Khosla هي الاجمل بتفاصيلها الفخمة المستوحاة من أناقة الساري الهندي.
شاهدي في الصُّور أعلاه أجمل التَّصاميم التي ظهرت في أسبوع الموضة في الهند.

 

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