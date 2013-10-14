محافظ أسيوط يقوم بجولة تفقدية مفاجئة للمستشفيات والمخابز وشوادر اللحوم

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بجولة تفقدية للمستشفيات والمجمعات الاستهلاكية وشوادر اللحوم والمخابز للاطمئنان على توافر جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون خلال عيد الأضحى المبارك وبأسعار فى متناول الجميع.. رافقه خلال الجولة جمال آدم سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد عبد اللحميد وكيل وزارة الصحة ومجدى سليم وكيل وزارة التموين ومسئولى المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حيث قام بزيارة لمستشفيات الشرطة والإيمان وأسيوط العام والمبرة تفقد خلالها أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بها، وهنأ المرضى بالعيد وقدم لهم الهدايا النقدية والعينية واطمئن على مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهم وأوصى بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية وحسن معاملتهم.

كما تفقد عدداً من المخابز البلدية وطالبهم بإنتاج خبز عالى الجودة ومطابق للمواصفات دون إهدار للدعم وحقوق المواطن وتفقد أيضا عدداً من المجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم.

وشدد على ضرورة توافر جميع السلع على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات ونبه على ضرورة وضع لافتات الأسعار على جميع السلع المعروضة.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً طوال أيام العيد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات وعمل نوبتجيات على مدار اليوم لضمان سيرها جيدا طوال فترة العيد، فضلاً عن تأمين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال فترة العيد، وذلك بالتعاون مع الأمن والتنبيه على تواجد سيارات للإسعاف بجوار الحدائق والمتنزهات التى تشهد تجمعات جماهيرية.

ومن جانبه، أوضح مجدى سليم وكيل وزارة التموين أنه تم تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضبط الأسواق، حيث يتم القيام بحملات صباحية ومسائية وأخرى فجائية بناءً على طلب المحافظ لإحكام السيطرة على منافذ المحافظة وضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار بها والتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار فى متناول الجميع بالإضافة إلى طرح كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بزيادة قدرها 20%.