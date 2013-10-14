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محافظ الدقهلية يشيد بمستشفى التأمين الصحى بسندوب خلال زيارة مفاجئة

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قام المهندس عمر الشودافى، محافظ الدقهلية، بزيارة فى الصباح الباكر إلى مستشفى التأمين الصحى بسندوب بالمنصورة للاطمئنان على حالة المستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وقام المحافظ بزيارة الأقسام الداخلية العظام وأثنى المحافظ على رئيس القسم الدكتور خالد حجازى لتميزه وانتظام العمل به منذ الساعات الأولى، كما أشاد المحافظ بقسم الجراحة والأطفال.

وطالب المحافظ من الدكتور محمد نور بمزيد من التميز والمحافظة على تقديم أفضل خدمة طبية لكافة المواطنين دون النظر إلى أى شىء آخر، واستمع لشرح من الدكتور خيرى الزهيرى رئيس قسم الأطفال ووحدة القلب عن عمليات القلب داخل المستشفى، حيث يعد ثانى مستشفى للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى أبو الريش فى إجراء عمليات القلب المغلق والمفتوح للأطفال، فتم إجراء 10 عمليات قلب مغلق للأطفال، وأن القسم فى حاجة ماسة إلى أجهزة خاصة بالعناية المركزة تكلفة نصف مليون جنيه، وأشاد المرضى والمرافقين لهم بأداء المحافظ نظرا لحرسه على التواجد الميدانى بصفة دائمة.

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مصر 365