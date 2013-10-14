رأس البر تستعد لاستقبال زوارها فى عيد الأضحى

استعد مصيف رأس البر لاستقبال المصيفين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة، حيث تم تجهيز منطقة الشواطئ الممتدة بطول المصيف بمحاذاة ساحل المدينة من ش‏18‏ حتى ش‏107‏ وممشى ساحلى بطول‏25‏ كم، وعرض نحو‏10‏ م‏ ومزود بالعديد من الخدمات الشاطئية وعدد كبير من الكافتيريات‏‏ وكذلك منطقة اللسان الشهيرة بجميع الخدمات اللازمة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة برأس البر ومنطقة اللسان البقعة الرائعة ملتقى نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط‏.‏

وأكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط أنه تم تجهيز كافة الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، حيث توجد أكثر من‏15‏ حديقة، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع الأساسية بالأسواق وتشديد الرقابة على المخابز والمحال وخاصة المطاعم ومحلات بيع اللحوم.

وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والأسواق كما تم التنسيق مع مديرية أمن دمياط لتوفير الحماية الأمنية الكاملة وتكثيف الحملات المرورية لمداخل ومخارج المدينة لسهولة الحركة المرورية.