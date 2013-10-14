بالصور.. اختتام دورة الإعلامى العربى عن تناول قضايا المرأة بالسويس

اختتم المنتدى الإعلامى العربى للبيئة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى برنامجه التدريبى بالسويس لمراسلى الصحف عن "مهارات تناول قضايا المرأة فى الإعلام" تحت شعار "تحدثى يا مصر – للمرأة صوت".

واختتم البرنامج التدريبى الذى أقيم بقاعة فندق سمر بالاس بمشاركة الدكتور بهاء خيرى الأستاذ بالجامعة الأمريكية الذى قام بتوزيع شهادات التقدير على المشتركين، كما تم تكريم أكثر 5 صحفيين ملتزمين أثناء البرنامج التدريبى بمبالغ مالية رمزية وهم "دينا جمال – ريهام علاء – نظيمة سعد الدين – محمود الجمل – عبد الحميد كمال".

كان البرنامج التدريبى شهد عمل ورش، وكلمات من الدكتورة حنان الجندى استشارى وخبير التنمية البشرية ومديرة المشروع والبرنامج التدريبى وتحدثت عن أهمية البرنامج وفكرته وأن الاتحاد الأوربى يشارك فى المشروع بنسبة 70%، عقب ذلك تم تنظيم حلقة نقاشية عن الصحافة على شبكة المعلومات.

هذا، بالإضافة إلى حلقات نقاشية موسعة عن حقوق المرأة فى التشريعات الوطنية والدولية يقدمها سالى الجباس مدير مركز سيزا نبراوى للقانون وحقوق المرأة، وحرية الرأى والتعبير بين المسموح والممنوع يقدمها شادى عبد الكريم وتختتم الفعاليات بتدريب عن الأعلام المجتمعى يحاضر فيها الدكتور بهاء خيرى الأستاذ بالجامعة الأمريكية.