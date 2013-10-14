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مانشستر يونايتد يريد أليكسيس سانشيز

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مانشستر يونايتد يريد أليكسيس سانشيز مانشستر يونايتد يريد أليكسيس سانشيز

برشلونة (إفي) - كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تعزيز هجومه بالتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز نجم برشلونة.

 


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وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن إدارة "الشياطين الحمر" تسعى لضم سانشيز لتعويض المستوى المنخفض للجناحين البرتغالي لويس ناني والإكوادوري أنطونيو فالنسيا في الآونة الاخيرة.

 

وتشير التكهنات مؤخرا الى احتمالية انتقال فالنسيا الى الجار اللدود مانشستر سيتي، مما يفسح المجال امام التشيلي.

 

لكن (سبورت) شددت على رغبة سانشيز وبرشلونة في الاستمرار بقلعة البلاوجرانا، لا سيما أنه يقدم هذا الموسم حاليا أفضل مستوياته منذ انتقاله من أودينيزي الإيطالي.

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