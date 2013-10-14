شابي: من لا يتفاهم مع ميسي لاعب سيء

برشلونة (إفي) - قال المخضرم شابي هرنانديز أن أي لاعب لا يتفاهم سريعا مع زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو لاعب سيء.

وأوضح تشافي خلال مقابلة لإذاعة (RAC1) الكتالونية "ميسي يجعل زملائه يلعبون بشكل أفضل، من لا يتفاهم معه ليس لاعبا جيدا" وذلك ردا على ما يشاع حول تحرر لاعبي البرسا وتقديمهم مستويات أفضل في غياب الفتى الذهبي المصاب حاليا.



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وطمأن تشافي جمهور البلاوجرانا على مستقبل الفريق، حيث يملك "ست أو سبعة لاعبين شباب" امامهم مسيرة لعب طويلة، مبينا "هناك قاعدة رائعة للمستقبل".

كما أشاد بالمدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مشيرا الى أنه "من النوعية التي تحب التقرب من اللاعبين وفتح حوارات معهم".

وشدد نجم منتخب إسبانيا بطل العالم وأوروبا على أن فلسفة التيكي تاكا "لا يمكن التخلي عنها لأنها ممتعة للجماهير".

وامتدح الوافد الجديد البرازيلي نيمار، مشيرا الى أنه "لاعب قادر على صنع الفارق، ويقوم بأصعب شيء في الكرة وهو مراوغة لاعبين أو ثلاثة في لعبة واحدة"، نافيا ما يثار حول ادعائه السقوط باستمرار للحصول على مخالفات.

وأكد شابي أن أتلتيكو خصما لا يقل قوة عن ريال مدريد هذا الموسم، مشيدا برغبة الاخير في استعادة الالقاب من خلال تعاقدات ضخمة واللجوء لمدرب مرموق مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.