عضو الجمعية الأمريكية للسمنة: 20 نصيحة للتخلص من الكرش

الكثير ممن يعانون من السمنة بالجسم عامة وفى منطقة البطن "الكرش" خاصة، لا يعلمون أن السبب الأساسى وراء ذلك هو الإفراط فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بأكثر مما يحتاجه الجسم، مما يؤدى إلى تخزين الزائد فى صورة دهون والإصابة بالكرش، كذلك الإقلاع عن التدخين فجأة قد تصحبه زيادة مؤقتة فى الشهية للأكل وبالتالى يزداد الوزن ويظهر الكرش.

قال دكتور محمد حلمى عضو الجمعية الأمريكية للسمنة، إن الباحثين أرجعوا هذه الزيادة فى الوزن إلى النقص المفاجئ فى مادة النيكوتين فى خلايا المخ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة إفراز "مادة السيروتنين" التى تؤدى إلى زيادة الشهية لتناول الطعام، خاصة للسكريات.

ونصح بمجموعة القواعد التالية للتخلص من الكرش نهائيا، وهى كالتالى:

1- يجب أن تتذكر أولا أن كبر البطن لا ينشأ فقط عن تراكم طبقات الشحوم، بل أيضا عن احتباس السوائل واحتباس الهواء، وهذا يحدث نتيجة للأكل السريع أو تناول أصناف معينة سنوضحها فيما بعد.

> 2- إذا قررت البدء بالالتزام بالقواعد، فلا تحرم نفسك فورا من الغذاء، لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية، فيساعد على إبطاء نشاط جهاز الحرق فى الجسم مما يعرقل عملية التخلص من الشحوم، هذا بالإضافة إلى الضغط النفسى والعصبى الذى يسببه الحرمان من الغذاء، لذا ننصح بالاعتدال فى الأكل.

> 3- امضغ طعامك ببطء وستجد أنك تأكل أقل، فالمضغ البطئ يعطى المعدة الفرصة للإيحاء للدماغ بأنها ممتلئة، وهذا يستغرق حوالى نصف ساعة، ولكن إذا بقيت جائعا بعد هذا الوقت، فباستطاعتك أن تأكل المزيد بشرط أن تتجنب الأصناف المسببة للسمنة.

> 4- دقق جيدا فى إحساسك بالجوع قبل أن تأكل، هل هو إحساس حقيقى أم وهمى؟، اشرب الماء أولا أو تحدث مع أحد أو افعل أى شئ آخر، فإذا نسيت الأكل فمعنى ذلك أنك لم تكن حقا جائعا.

> 5- ابتعد عن تناول النشويات التى مصدرها الحنطة (المكرونة والخبز الأبيض) واقتصر على الأرز والبطاطس والشعير أو المكرونة المصنوعة من دقيق الذرة.

> 6- قوى عضلات البطن بممارسة التقليص والانبساط الذى يمكن أن تقوم به أثناء المحادثة على الهاتف أو عند أداء بعض الأعمال، لو فعلت ذلك لمدة عشر دقائق يوميا فسيتحسن مظهر بطنك.

> 7- احذر أن تبدأ مشوار التخلص من الكرش بالاعتماد على الريجيم فقط دون الرياضة، حتى لا تصاب بترهل الجلد وضعف العضلات.

> 8- احرص على تناول الخضراوات الطازجة مثل البقدونس والكرفس والخيار والخس فتعطيك الإحساس بالشبع.

> 9- احرص على تناول الفاكهة ذات السعرات المنخفضة مثل الجريب فروت والشمام والتفاح، واحذر من العنب والتين والبلح.

> 10- احذر تناول الفاكهة المجففة مثل التين والقراصيا والمشمشية فسعراتها الحرارية عالية.

> 11- ابتعد عن تناول المسليات مثل اللب والسودانى والمكسرات والمياه الغازية والشكولاتة.

> 12- تجنب تناول العيش الفينو ذى السعرات الحرارية المرتفعة، واستبدله بعيش السن الغنى بالردة.

> 13- إياك والأطعمة المقلية أو المحمرة، وقم بتناول المسلوق أو المشوى فنسبة الدهون فيها تقل إلى الحد الأدنى.

> 14- احذر تناول الدهون واللحوم الدسمة مثل المخ والكباب واللحم الضأن والكبدة ويفضل تناول اللحم البقرى الصغير.

> 16- تجنب إهمال إحدى الوجبات الثلاثة الرئيسية فإهمال وجبة قد يدفعك إلى التهام أطعمة أكثر غير مرغوب فيها.

> 17- ابتعد عن العزومات والولائم والحفلات.

> 18- اللبن الرائب، والخميرة من الأطعمة الجيدة فى فترة الريجيم، فاحرص على تناولها لتحافظ على نضارة وجهك وبريق عينيك.

> 19- عند ثبوت وزنك وعدم نزول كرشك، رغم الالتزام بالريجيم عليك بأخذ إجازة 48 ساعة من الرجيم وتناول ما طاب لك ثم عد إلى الريجيم من جديد.

> 20- لا تتناول أى عشب للتخسيس إلا بعد معرفة تركيبه، وجرعته، وأثاره ويفضل أن يكون تحت إشراف طبى.