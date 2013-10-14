استدعاء 200 من «البدون» للالتحاق بالجيش الكويتي

قالت صحيفة «الراي» الكويتية، الإثنين، نقلا عن مصادر أن وزارة الدفاع الكويتية استدعت 200 من «البدون» ، غير محددي الجنسية، من أبناء الكويتيات الذين قدموا أوراقهم للالتحاق في الجيش، وأجريت لهم مقابلات شخصية، تمهيدا لمباشرتهم اجراءات الفحص الطبي بعد عطلة عيد الأضحي.

وأوضحت أن المسؤولين في الوزارة اتصلوا، قبل نهاية الأسبوع الماضي، بالمؤهلين وفقا للشروط التي وضعت، فيما اقتصر الاتصال فقط على أبناء الكويتيات من أب عسكري ينتمي إلى فئة «البدون»، ولديه بطاقة أمنية صالحة، ولا توجد عليه قيود أمنية مثبتة، في الجهاز المركزي.

وأشارت إلى وجود دراسة في وزارة الدفاع توصي بتعيين 3 آلاف من أبناء فئة «البدون» في عدد من القطاعات والإدارات والأجهزة التابعة للوزارة، خصوصا في قطاعات الشرطة العسكرية والخيالة والمغاوير، بالاضافة إلى فرقة الجيش الموسيقية.

يذكر أن عشرات الآلاف من البدون يعيشون في الكويت وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان وتحاول الكويت حل المشكلة من خلال عملية التجنيس التي تقوم بها الحكومة للمستحقين من حين لآخر.