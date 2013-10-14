«إيكونوميست»: الحج يدر 16.5 مليار دولار على السعودية

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، فى عددها الأسبوعي، إن موسم الحج يجلب للسعودية حاليا 16.5 مليار دولار أي حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وأضافت المجلة أن سكان مكة يذكرون أنهم ليسوا بحاجة إلى الزراعة، باعتبار أن الحج «محصولهم السنوي»، ونتيجة التوسعات التي تجريها المملكة العربية السعودية للبيت الحرام بمكة، فقد تم خفض نسبة الحجاج للعام الجاري بنسبة 50% للداخل، و 20%، وقد وصل عدد الحجاج حتي، الثلاثاء الماضي، إلى نحو 1.2 مليون حاج، وفق تصريحات لوزير الحج السعودي، بندر بن محمد حجار.

ويؤكد تقرير المجلة أن موسم الحج يحقق تجارة رابحة ضخمة، حيث تراكمت سلاسل الفنادق الفاخرة في مكة المكرمة، ومحلات بيع الهدايا، كما أن شركات السفر في البلدان التي ينتمي إليها السياح باتت تحقق نتائج أعمال طيبة للغاية.

وتعرض «إيكونوميست» في تقريرها لمدينة القدس، تلك المدينة المقدسة التي تقع في فلسطين، ولها قدسية خاصة عند الديانات الإبراهيمية الثلاث، والتي تجذب الحشود من الزائرين، وأيضا الأضرحة الموجودة بالعراق، والتي يقصدها الكثير من المسلمين الشيعة في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يزال الشيعة يتدفقون إلى كربلاء والنجف في العراق، على الرغم تدهور الوضع الأمني.

ويقول التقرير إن تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 300 مليون شخص يقومون بزيارة الأماكن المقدسة في العالم سنويا، ويشير إلى أن معظم البلدان لم تحقق الاستفادة المرجوة من المواقع الدينية حتى الآن، ويذكر التقرير، أن إسرائيل قد روجت كثيرة لجذب السياحة الدينية.

ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تفتقر إلى المعالم الدينية الخاصة تحاول إنشائها حاليا، فعلى سبيل المثال، أعلنت إمارة دبي في يونيو الماضي، إنشاء حديقة هي الأولى من نوها تحت اسم «حديقة القرآن الكريم»، وتهدف إلى عرض أنواع النباتات التي تم ذكرها في القرآن، إضافة إلى إنشاء نفق خاص يتم فيه عرض المعجزات المذكورة في القرآن، وتقع هذه الحديقة التي ستضم 54 نوعا من أنواع النباتات التي ذكرت في القرآن، في منطقة الخوانيج على مساحة 600 ألف متر، كما أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال عام واحد.