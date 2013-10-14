قائد الجيش الثالث: دول أجنبية تستهدف قناة السويس.. وتخصيص أربعة آلاف جندي لتأمينها

كتب : محمد مقلد منذ 17 دقيقة

قال اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، في تصريحات صحفية اليوم: إنه تم تخصيص 4 آلاف جندي منتشرين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس؛ لتأمينه ويساعدهم 412 صيادا، ونحن نعتبر هؤلأ الصيادين من القوات التي تقوم بتأمين المجرى.

وأكد عسكر، خلال قيامة بافتتاح مارينا أبو رمانة بمنطقة البحيرات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، أن هناك دول أجنبية تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس، بغرض فرض الحماية الدولية عليه، لافتا إلى ضرورة أن يعي الجميع ضرورة حماية القناة.

وتابع ، أن الهدف الأول للقوات المسلحة المصرية هو حماية المجرى الملاحي في محافظات القناة الثلاثة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية )، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بالمساس بالقناة تحت أي ظرف.

وعقد عسكر، اجتماعا مع الصيادين بالسويس، أكد خلاله بكري أبوالحسن نقيب الصيادين بالسويس، أن الجيش الثالث قدم خدمات جليلة للصيادين خلال الفترة الماضية، على رأسها إنشاء مرسى للصيادين على نفقة الجيش والسماح بعلاج الصيادين بالمستشفى العسكري بمدينة السلام بالسويس. وتابع، أنه جاء الدور على ما يقرب من 3000 صياد، مساندة الجيش في تأمين المجرى الملاحي للقناة.