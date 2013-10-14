الببلاوي يطمئن على سلامة الحجاج المصريين

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

تلقى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس البعثة الرسمية للحج هذا العام، حيث طمأنه على سلامة الحجاج المصريين، مشيراً إلى أن عملية تصعيدهم إلى جبل عرفات تتم بسهولة ويسر، ووسط تعاون تام من قبل السلطات السعودية، لتوفير أماكن مناسبة للحجاج المصريين.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاتصال، أن جميع البعثات النوعية المصرية تعمل بروح الفريق الواحد، لتقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة للحجاج المصريين، بما يساعدهم على أداء المناسك بسهولة وارتياح، وذلك للعمل على إنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد جمعة بما قام به علماء وأئمة الأزهر الشريف المشاركين في البعثة، من التنازل عن بدلاتهم المالية لصالح الحجاج المصريين، مساهمة منهم في توفير خدمات أكثر للحجاج.