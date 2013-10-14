أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل سيغني تامر حسني في عيد ميلاد Rihanna؟

Google+ Print
هل سيغني تامر حسني في عيد ميلاد Rihanna؟ هل سيغني تامر حسني في عيد ميلاد Rihanna؟

تناقلت وسائل الإعلام العربية خبراً مفاده أن الفنانة العالميةRihanna تودّ أن يغني النجم المصري تامر حسني في عيد ميلادها، في العشرين من شهر شباط المقبل، في مدينة Vegas.
وقد أشارت تلك الوسائل إلى أن Rihanna طلبت دعوة حسني، خصوصاً بعدما قرّرت أن تحتفل بعيدها على الطريقة العربية، بما في ذلك من ديكورات ومأكولات واستعراضات وأغان.
وسيشارك النجم Snoop Dogg تامر في تقديم أغنية "سي السيد" التي جمعت بينهما وتمّ تصويرها في كليب.
في المقابل، لم يصدر أيّ تصريح رسمي من قبل Rihanna، فيما يبقى علينا الانتظار حتى عيد ميلادها للتأكد من صحة هذا الخبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي