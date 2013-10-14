هل سيغني تامر حسني في عيد ميلاد Rihanna؟

تناقلت وسائل الإعلام العربية خبراً مفاده أن الفنانة العالميةRihanna تودّ أن يغني النجم المصري تامر حسني في عيد ميلادها، في العشرين من شهر شباط المقبل، في مدينة Vegas.

وقد أشارت تلك الوسائل إلى أن Rihanna طلبت دعوة حسني، خصوصاً بعدما قرّرت أن تحتفل بعيدها على الطريقة العربية، بما في ذلك من ديكورات ومأكولات واستعراضات وأغان.

وسيشارك النجم Snoop Dogg تامر في تقديم أغنية "سي السيد" التي جمعت بينهما وتمّ تصويرها في كليب.

في المقابل، لم يصدر أيّ تصريح رسمي من قبل Rihanna، فيما يبقى علينا الانتظار حتى عيد ميلادها للتأكد من صحة هذا الخبر.