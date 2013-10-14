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والدة الأخوات Kardashian مثيرة أكثر من أيّ وقت مضى

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والدة الأخوات Kardashian مثيرة أكثر من أيّ وقت مضى والدة الأخوات Kardashian مثيرة أكثر من أيّ وقت مضى

بعدعام من الإشاعات، أكدت أخيراً نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner، والدة الأخوات Kardashian، أنها انفصلت عن زوجها Bruce Jenner.
ويبدو أن Kris سعيدة بحياتها كعازبة، إذ رصدت بدون خاتم الزواج الأسبوع الماضي، في الوقت الذي لا يزال Bruce يضع الخاتم.
كما حلت Jenner على غلاف مجلة "New You" بأكثر من إطلالة رائعة متحدية عمرها (خمسة وسبعون عاماً)، وكشفت في مقابلتها مع المجلة عن أنها ترفض أن يناديها أحفادها بكلمة "جدة"، وقد قامت بتحذيرهم أكثر من مرة باسم "Lovey" أي المحبوبة.
وممّا زاد الطين بلة في علاقتها مع Bruce، أنها اعترفت بأن الشيء الوحيد الذي تندم عليه هو طلاقها من زوجها الأول Robert Kardashian.
وفي الأخير، قالت إنها تتمنى أن تشعر بأنها مثيرة طوال العمر، كما تشعر في الوقت الحالي.

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