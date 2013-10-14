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بالفيديو .. المعزول يظهر في أوبريت رابعة والشاطر وبديع يهددان بحرق مصر والتدخل الأجنبي

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بالفيديو .. المعزول يظهر في أوبريت رابعة والشاطر وبديع يهددان بحرق مصر والتدخل الأجنبي بالفيديو .. المعزول يظهر في أوبريت رابعة والشاطر وبديع يهددان بحرق مصر والتدخل الأجنبي

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أغنية تحت اسم "اوبريت رابعة .. وسع من وش العقلاء"، يسخر من فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والأزمات التي تسبب فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

واظهر الاوبريت شبيه الرئيس المعزول محمد مرسي يخرج من احد الأبواب المكتوب عليه "ناسا"، ويستقبلونه بهتافات "ياللى قطعت النور لبستنا الدستور كفرتنا في الدين ومفيش ولا جركن بنزين".

كما أظهر الأوبريت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع متنكراً ويهدد بالتخريب تحت اسم الشرعية ويطالب بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية.

وأوضح الفيديو القيادي الإخوان خيرت الشاطر وهو يهدد بقتل معارضي "مرسي" إن لم يعود للحكم مرة أخرى.

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