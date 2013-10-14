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الرئيس عدلي منصور يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحي المبارك

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الرئيس عدلي منصور يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحي المبارك الرئيس عدلي منصور يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحي المبارك

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أعرب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، عن تهنئته للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وقال "إن التضحية والفداء في سبيل الله هي فريضة واجبة، قبل أن تكون قيما ومبادئ إنسانية رفيعة".

وأضاف: لقد تزامنت هذه الأيام المباركة مع أيام نصر صنعتموه أنتم وجيشكم بملحمة من الجدية والتضحية والعلم والعمل.. وبمثله ستصنعون مستقبلكم الواعد بإذن الله تعالى علما وعملا وجدا وتضحية، من أجل وطن هذا حقه علينا جميعا.

وفيما يلي بيان رئاسة الجمهورية بمناسبة عيد الأضحي:

بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم "قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" صَدقَ الله العَظيم

ـ شعب العظيم.. يطيب لي أن أتقدم إليكم وإلى الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية، وعلى أمتكم العربية والإسلامية باليمن والأمن والبركة.

ـ شعب مصر الكريم .. إن عيد الأضحى المُبارك يُذكرنا على الدوام أن طاعة المخلوق للخالق هي طاعة بلا حدود، وأن التضحية والفداء في سبيل الله هي فريضة واجبة، قبل أن تكون قيما ومبادئ إنسانية رفيعة.

ـ أبناء مصر الكرام.. لقد تزامنت هذه الأيام المباركة مع أيام نصر صنعتموه أنتم وجيشكم بملحمة من الجدية والتضحية والعلم والعمل.. وبمثله ستصنعون مستقبلكم الواعد بإذن الله تعالى علما وعملا وجدا وتضحية، من أجل وطن هذا حقه علينا جميعاً.

ــ أيها الشعب الأبي.. اهنأ بأيام العيد المبارك محاطا بعناية الله تعالى ورعايته، ولتهنأ كل أوطان العرب والمسلمين بفضل الله وأيام رحمته، ولنعلم جميعا أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايتة من الشر وأهله.

دُعاءٌ إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يُسدد بفضله خطاكم، وأن يشملنا برعايته وعنايته، وأن يُعيد علينا أيام عيده باليمن والخير والعزة. كُلُّ عَامٍ وأَنتُمْ بِخيرٍ.

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