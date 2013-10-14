ميقاتى: التحقيقات مستمرة لكشف كل المتورطين فى تفجيرى طرابلس

قال رئيس الحكومة اللبنانية القائمة بتصريف الأعمال نجيب ميقاتى، إن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط جريمة تفجيرى مسجدين بطرابلس فى أغسطس الماضى، مؤكدا أن قوات الأمن تبذل قصارى جهدها من أجل لقبض على كل المتهمين فى التفجيرين.

وكان ميقاتى قد حيا شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى على ما وصفه بالإنجاز المهم بعد كشفها خيوط مهمة فى جريمة تفجيرى المسجدين، وتوقيف أحد المتهمين، موجها الشكر أيضا إلى أبناء طرابلس الذين أثبتوا مرة جديدة عمق وعيهم والتزامهم بمفهوم الدولة، باعتبارها الملاذ الأول والأخير لهم.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى، فى تصريح اليوم الاثنين، لقد كشفت التحقيقات الأمنية عن خيوط مهمة فى جريمة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى طرابلس الشهر قبل الماضى، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وأكد ميقاتى أن الجميع لا خيار لهم سوى التمسك بالخطة الأمنية فى طرابلس والمتابعة من قبل الجميع لإنجاحها، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار فى المدينة، وطى صفحة الحروب العبثية التى يدفع الطرابلسيون أثمانا باهظة بسببها من أرواحهم وممتلكاتهم وصورة مدينتهم وقيمها.