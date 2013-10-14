متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلى داخله

قالت وكالة "معا" الفلسطينية، أن عددا من اليهود المتطرفين اقتحموا صباح اليوم الاثنين ساحات المسجد الاقصى وأدوا طقوسهم الدينية ورفعوا العلم الإسرائيلى داخل ساحات المسجد الأقصى، بحماية كبيرة من القوات الخاصة وحرس الحدود.

وأفاد شهود عيان ان مجموعة من المتطرفين عددهم 14 اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، ولدى وصولها باب الملك فيصل قام أحد أفرادها بإخراج العلم الإسرائيلى من أحد الحقائب ورفعوه بأيديهم، تحت حماية شرطة الاحتلال، مضيفين أن مجموعة أخرى عددها 10 متطرفين بينهم حاخام أدوا طقوسهم الدينية الخاصة عند باب الرحمة (من الانحناء والرقص والغناء)، ووفرت الشرطة الحماية الكاملة لهم.

واستنكر الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى عربدة المتطرفين اليوم فى المسجد الأقصى، وأوضح أنه تقدم بطلب إلى قائد شرطة الاحتلال بالقدس وضابط المقدسات وطالبهم بإغلاق باب المغاربة اليوم، وعدم إدخال المتطرفين والسياح إلى المسجد الأقصى، لأن هذا اليوم هو يوم مقدس وعيد للمسلمين "وقفة عرفة"، وفيه صيام وعبادة، إلا أن الشرطة لم تستجب لذلك واستغل قطعان المتطرفين وجودهم بالأقصى فى هذا اليوم الفضيل لاستفزاز مشاعر المسلمين.

كما استهجن الشيخ الخطيب تصرفات أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة اليوم فى ساحات الأقصى، حيث وفروا الحماية الكاملة للمقتحمين الذين أدوا الصلاة ورفعوا العلم الإسرائيلى.

من جهتها قالت الناطقة باسم شرطة إسرائيل لوبا السمرى إن الشرطة أغلقت باب المغاربة قبل قليل، كما تم إيقاف 10 متطرفين للتحقيق معهم.

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