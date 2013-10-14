أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

خبير: انخفاض إنتاج ميدور من الوقود بسبب إمداد الهيئة بخام غير ملائم

Google+ Print
خبير: انخفاض إنتاج ميدور من الوقود بسبب إمداد الهيئة بخام غير ملائم خبير: انخفاض إنتاج ميدور من الوقود بسبب إمداد الهيئة بخام غير ملائم

أرجع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، السبب فى تراجع إنتاج شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول"ميدور" من السولار والبنزين والبوتاجاز نتيجة إمداد الهيئة العامة للبترول للشركة بنوعيات من الخام لا تتفق ونوعية الوحدات التحويلية فانخفضت كفاءتها وبالتالى انخفض إنتاج الشركة من المنتجات البترولية والذى يعانى السوق المحلى عجزا شديدا منها.

وقال يوسف فى تصريحات خاصة، إن ميدور ضحية للتدخل الحكومى وإجهاض نمو شركة مصرية عملاقة، لافتا إلى انخفاض كفاءة تشغيل الشركة إلى ما يوازى ٧٠ ٪.

وأكد يوسف أنه نتيجة لسوء التخطيط من هيئة البترول وتحكمها فى الشركة كونها المالكة لها بنسبة ٩٨٪ أدى ذلك إلى انخفاض ربحية الشركة إلى ما يوازى ١١٨ مليون دولار، وفى ظل فرض علاوة محددة من الهيئة على السعر العالمى القياسى لكافة منتجات الشركة وفرض سعر عالمى مغالى فيه لأسعار الزيت الخام المورد من الهيئة للشركة.

وطالب يوسف رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بضرورة بحث حالة هذة الشركة المملوكة للدولة لتقرير الأسلوب الاقتصادى الأمثل للتعامل مع تلك الأصول العملاقة للدولة.

وقال يوسف، إن هناك من لا يعرف أن تمتلك معمل تكرير بترول على أحدث النظم التشغيلية الحديثة وهو الوحيد فى مصر الذى يعقد وأخطر الوحدات وهو التكسير الهيدروجينى للمازوت والذى يعمل بضغوط عالية جدا، وبلغت التكلفة الاستثمارية لذلك المعمل ١، ١ مليار دولار وفى اخر تقييم من احد المؤسسات الانجليزية تم تقدير أصوله بما يعادل ٤,٣٥٠ مليار دولار بمعنى اننا نمتلك ثروة هائلة متمثلة فى هذا العملاق الكائن بمنطقة العامرية بالإسكندرية والذى حقق ارباح سنوية صافية بلغت ٣٢٧ مليون دولار عام ٢٠٠٨ وذلك بحكم إدارة اقتصادية واعية وتضافر جهود العاملين بالشركة لتحقيق إنجاز كبير للشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر