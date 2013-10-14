المحافظات تعلن الطوارئ.. و«الأوقاف» تقصر الخطبة على الأزهريين

ساحات صلاة للسلفيين والصوفيين فى الإسكندرية.. والأمن يحذر من إقامة ساحات بدون تراخيص

كتب : المحافظات الإثنين 14-10-2013 08:50

أعلنت كافة المحافظات حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ورفعت الإدارات المحلية والصحية والشرطة حالة الطوارئ القصوى، وألغت الإجازات للعاملين بها، وفتحت المتنزهات والحدائق أبوابها، وسط استنفار أمنى خوفاً من استغلال العيد فى شن هجمات إرهابية، أو تنظيم مسيرات ومظاهرات، كما ألغت مديريات التموين والصحة والزراعة إجازات المفتشين، ورفعت حالة الطوارئ لمراقبة المخابز ومستودعات الغاز والمجازر ومنع البناء على الأراضى الزراعية.

يأتى ذلك فيما خصصت مديريات الأوقاف مئات الساحات لأداء صلاة العيد، وقصرت إلقاء خطبة العيد على الأزهريين فقط، واستبعدت الأئمة من غير الأزهريين، وشددت على الأئمة بعدم الحديث فى السياسة. ففى الإسكندرية، خصصت مديرية الأوقاف 190 ساحة للصلاة بكافة أحياء المدينة، بدلاً من 209 ساحات صلاة بالعام الماضى، وقصرت الإمامة والخطابة بها على خطباء الأزهر الشريف.

وقال الإمام محمد أبوالخير، مدير إدارة المنتزه بأوقاف الإسكندرية، إن المديرية شددت الرقابة على كافة الساحات والمساجد الكبرى، بعدم الحديث عن السياسية وعدم التطرق إلى الانتخابات أو الدستور والتحدث عن الدعوة الإسلامية والعمل الصالح والوحدة واستقرار البلاد والصالح العام.

فى المقابل، أعلن عدد من القوى الثورية والنشطاء السياسيين، إقامة ساحة لصلاة العيد فى ميدان سيدى جابر، الذى شهد الشرارات الأولى لثورة 25 يناير، واعتصام 30 يونيو الذى انتهى بعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وأعدت الدعوة السلفية 178 ساحة لصلاة العيد، فى غالبية أحياء الإسكندرية.

وفى كفر الشيخ، أعدت مديرية الأوقاف 273 ساحة للصلاة، وفتحت الباب أمام الأزهريين للتقدم بطلبات لإلقاء الخطبة بها. وفى الغربية، خصصت الأوقاف 283 ساحة لأداء الصلاة، وجهزت مجالس المدن المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين.

وفى القليوبية، أعلن الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية تخصيص 181 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظ. واستعدت محافظة قنا لاستقبال العيد بإعلان حالة الطوارئ وتجهيز غرفة العمليات بالمديرية لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع تشديد الرقابة على اللحوم المعروضة بمحال الجزارة.

وفى أسوان، نسقت مديرية الأوقاف مع مديرية الأمن، لتأمين جميع الساحات المعتمدة على مستوى المحافظة حيث تم تحديد 23 ساحة لصلاة العيد.

وفى المنيا، ألغى المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة جميع الإجازات للقطاعات المنوط بها متابعة سير العمل خلال العيد، وأمر بتطبيق نظام العمل بالنوبتجيات على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لاستقبال شكاوى المواطنين.

كما أعفى اللواء محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط ذبائح العيد من رسوم وتكاليف الذبح فى اليوم الأول للعيد، فيما رفعت حالة الطوارئ فى كافة المديريات. وفى أسيوط، خصصت المحافظة 29 ساحة لإقامة شعائر صلاة العيد.