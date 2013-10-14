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إحباط مخطط إرهابى لشل القاهرة بـ«بقع زيت» على 3 «كبارى»

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إحباط مخطط إرهابى لشل القاهرة بـ«بقع زيت» على 3 «كبارى» إحباط مخطط إرهابى لشل القاهرة بـ«بقع زيت» على 3 «كبارى»
5 ملثمين سكبوا الزيت عند مطالع «الأزهر وأكتوبر والعروبة» صباحاً للتسبب فى كارثة

كتب : أحمد عبداللطيف وسلامة عامر الإثنين 14-10-2013 09:22

توقفت الحركة المرورية بكبارى الأزهر وأكتوبر والعروبة، صباح أمس، إثر تصادم عدد من السيارات بسبب قيام ملثمين مجهولين بسكب بقع زيت كبيرة الحجم على الكبارى الثلاثة، ما دفع إدارة مرور القاهرة لإجراء تحويلات فى الطرق المجاورة لتخفيف حدة الزحام، فيما حاولت أجهزة الحماية المدنية شفط البقع، ووضع كمية من الرمال على الكبارى، حتى لا تتأثر حركة السيارات. وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، فى بيان رسمى أمس، بأن أجهزة الأمن أحبطت صباح أمس مخططا لإحداث ارتباك مرورى وزيادة الكثافات على بعض الطرق بمحافظة القاهرة، وأضاف أن مجموعة من المجهولين سكبوا كميات من بقع الزيت عند مطالع عدد من الكبارى بهدف إحداث حالات تصادم بين السيارات، وشل الحركة تماما، وتمكنت الإدارة العامة للمرور من إزالتها، وتشكيل فريق من المباحث بالتنسيق مع دوريات أمنية سريعة الانتشار لمراقبة الطرق وملاحقة الجناة. كانت الإدارة العامة بوزارة الداخلية بإشراف اللواء مدحت قريطم من خلال دوريتها رصدت وجود بقع زيت فى عدة طرق وأعلى عدة كبارى بالقاهرة الكبرى، وعلى أثرها منع رجال المرور حركة السيارات عليها، ورجحت التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أن وراء الواقعة 5 ملثمين حضروا بسيارة نصف نقل وسكبوا الزيت فى تلك الأماكن بقصد التخريب.

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