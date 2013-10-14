«الأوقاف» والسلفيون «إيد واحدة» فى العيد.. و«الإخوان» تستغل الزوايا

توزيع شيوخ السلفية على بعض ساحات الوزارة.. ومنشور يطالب بالدفاع عن مواد الهوية

كتب : محررو «الوطن» الإثنين 14-10-2013 09:26

خصصت مديريات الأوقاف بالمحافظات مئات الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وقصرت إلقاء الخطبة على الأزهريين فقط، واستبعدت غير الأزهريين، وشددت على الأئمة عدم الخوض فى السياسة، فيما تشهد المحافظات حضوراً سلفياً استعداداً لصلاة العيد، ومنافسة من بعض القواعد الإخوانية. وأمرت الدعوة السلفية قواعدها بطبع وتوزيع منشور لها يحمل اسم «الأضحى.. وحدة وتضحية وأمل»، خلال صلاة العيد، وطالبت فيه بالدفاع عن مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، وعدم التخوف من الشريعة. وقالت مصادر بالدعوة السلفية: إن هناك تنسيقا يجرى بين الدعوة ووزارة الأوقاف عبر وكلائها بالمحافظات لتوزيع شيوخ وقيادات الدعوة السلفية على ساحات صلاة العيد. وأضافت المصادر أن التنسيق جرى بنجاح، وأن شيوخ الدعوة وآخرين تابعين للأوقاف سيحلون محل شيوخ «الإخوان» فى الساحات. وأكدت مصادر بـ«الأوقاف» أن المساجد والزوايا بالقرى والعزب والنجوع ستكون المنفذ الوحيد للإخوان فى صلاة العيد، مشيرين إلى أن هناك صراعا بين شباب السلفيين والإخوان لتحويل الجسور إلى ساحات صلاة.