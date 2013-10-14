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الجيزة تقرر فتح حديقة بانوراما بطريق الفيوم مجاناً فى العيد

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الجيزة تقرر فتح حديقة بانوراما بطريق الفيوم مجاناً فى العيد الجيزة تقرر فتح حديقة بانوراما بطريق الفيوم مجاناً فى العيد

قررت محافظة الجيزة فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين، وتجهيز الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين والطرق السريعة وكورنيش النيل داخل أحياء مدينة الجيزة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

كما قررت المحافظة إلغاء الإجازات للعاملين بالهيئة لمتابعة أعمال النظافة ومتابعة شركات النظافة القائمة بالأعمال بأحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة وشركة النظافة الوطنية العاملة بحى الهرم واستمرار قيام الهيئة بأعمال النظافة ببولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق، وتعمل على 3 ورديات على مدار اليوم وتجهيز العمال والمعدات بقطاعات النظافة بالأحياء للعمل بساحات الصلاة ورفع جميع المخلفات أولاً بأول.

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