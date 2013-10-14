الداخلية تتهم اولتراس أهلاوي بإصابة 11 رجل شرطة وعاملين بمطار القاهرة

القاهرة (إفي) - أعلنت وزارة الدخلية المصرية عن إصابة 11 رجل شرطة اثناء الاشتباكات مع عناصر اولتراس النادي الأهلي.

وأوضح مصدر أمني في بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المحلية، أن قوات الأمن حالت مساء الأحد دون قيام مجموعات من مشجعي النادي الأهلي باقتحام صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الدولي أثناء استقبال بعثة فريق كرة اليد، العائد من المغرب عقب خسارة نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي.



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وأضاف البيان أن مشجعي الأهلي لدى قيام قوة الشرطة المكلفة بتأمين الصالة بمنعهم من الدخول قاموا بالتعدي على أفراد الشرطة مما أدى إلى إصابة 11 شرطيا بإصابات مختلفة، من بينها إصابات بطلقات خرطوش، كما أصيب اثنان من العاملين من حاملي الحقائب أمام الصالة.

وقامت قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين مطار القاهرة الدولي بالتعامل مع مثيري الشغب وتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإبعادهم عن حرم المطار وضبط عدد منهم، وملاحقة بعض تلك العناصر في الشوارع المحيطة بالمطار لضبطهم وتقديمهم للنيابة إنفاذا للقانون، بحسب البيان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط.



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من جانبه، أصدرت رابطة "اولتراس أهلاوي" بيانا على صفحتها بموقع (فيسبوك) يؤكد اعتقال 150 فردا من الرابطة، كما اتهم الشرطة باطلاق طلقات خرطوش ورصاص حى قبل القبض عليهم، وأن أغلب المقبوض عليهم من المصابين.

كما أكدت الرابطة استمرار تجمع الاعضاء أمام معرض "النساجون الشرقيون" بمنطقة مساكن شيراتون امام الكلية الحربية، والامتناع عن التحرك لحين الافراج عن المعتقلين.



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يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنقل مباراة الإياب بين مصر وغانا بالتصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل لخارج البلاد إذا لم تتوافر الاجراءات الأمنية اللازمة، حيث ينتظر ان يقام بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة منتصف الشهر المقبل، بينما سيخوض المنتخبان لقاء الذهاب يوم الثلاثاء القادم في كوماسي.