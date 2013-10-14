القبض على 45 فردا من اولتراس أهلاوي..وإصابة 19 خلال اشتباكات المطار

القاهرة (إفي) - أكد وزير الطيران المدني المصري، عبد العزيز فاضل، أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة بعد "قيام مجموعة من الأولتراس بإشعال الشماريخ ومحاولة اقتحام صالة الوصول، واطلاق طلقات الخرطوش على أفراد الأمن".

وأوضح فاضل في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الأوسط مساء الأحد، عقب وصوله للمطار لتفقد الأوضاع، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 45 من "العناصر المشاغبة".

وشدد فاضل على أن الحركة الجوية بالمطار لم تتأثر بهذه الأحداث ولم تتعرض الصالة إلى أي خسائر، وتمت استضافة فريق الأهلى لكرة اليد داخل إحدى الاستراحات بالمطار إلى أن انصرف بحافلة إلى النادي.



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وقعت الاشتباكات اثناء تحضير الاولتراس لاستقبال لفريق كرة اليد العائد من المغرب عقب خسارة نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وطالب الوزير سلطات الأمن بتشديد الإجراءات الأمنية على صالات السفر والوصول بالمطار.

ونتج عن اعمال الشغب إصابة 19 من أفراد الأمن وعمال نظافة بالمطار بإصابات مختلفة، وتصدت قوات الأمن لاعضاء الأولتراس باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتم غلق أماكن الخروج من المطار والقاء القبض على العديد من المنتمين لرابطة "اولتراس اهلاوي".



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وصرح مصدر أمنى أن "الأولتراس حضروا للمطار ليس لاستقبال فريق الأهلي، وإنما للصدام برجال الشرطة دون داع"، مؤكدا أن "قوات الشرطة لم تتعرض لهم إلا بعد أن اعتدوا على المجندين وحاولوا اقتحام صالة الوصول والقاء الشماريخ، لذا قامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لحماية الركاب وأسرهم دون وقوع إصابات في صفوف الاولتراس، وتم التحفظ على سيارتين كان الأولتراس قد وصلوا بهما إلى المطار".

وأوضح مدير الحجر الصحي أن الإصابات عبارة عن طلقات خرطوش وجروح قطعية وكدمات.

من جانبها، أصدرت رابطة "أولتراس أهلاوي" بيانا على صفحتها بموقع (فيسبوك) يؤكد اعتقال 150 فردا من الرابطة، كما اتهم الشرطة باطلاق طلقات خرطوش ورصاص حى قبل القبض عليهم، وأن أغلب المقبوض عليهم من المصابين.



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كما أكدت الرابطة استمرار تجمع الاعضاء امام معرض "النساجون الشرقيون" بمنطقة مساكن شيراتون امام الكلية الحربية، والامتناع عن التحرك لحين الافراج عن المعتقلين.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنقل مباراة الإياب بين مصر وغانا بالدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل لخارج البلاد إذا لم تتوافر الاجراءات الأمنية اللازمة، حيث ينتظر ان يقام اللقاء بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة منتصف الشهر المقبل، بينما سيخوض المنتخبان لقاء الذهاب يوم الثلاثاء القادم في كوماسي.