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الحكومة تفشل فى حل أزمة التسعيرة الجبرية للأدوية

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الحكومة تفشل فى حل أزمة التسعيرة الجبرية للأدوية الحكومة تفشل فى حل أزمة التسعيرة الجبرية للأدوية

كتب : صالح إبراهيم الإثنين 14-10-2013 09:15

فشلت وزارة التجارة والصناعة فى احتواء أزمة التسعيرة الجبرية للدواء، بين مصانع الأدوية التى تصر على زيادة الأسعار من جانبها، ووزارة الصحة التى ترفض الرضوخ لمطالب المنتجين. وعقد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، أمس، اجتماعاً مع عدد من ممثلى مصانع الأدوية ووزارة الصحة، وجددت مصانع الأدوية مطالبها بتغيير آلية تسعير الدواء. وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية: إن التسعيرة الجبرية التى تطبقها وزارة الصحة لم تتغير منذ التسعينات، ما يكبد المنتجين خسائر كبيرة لعدم توافق التسعير مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج المستوردة مدفوعة بارتفاع الدولار. وأكد «جبر» أن تسعير المنتجات الطبية يتسبب فى مشاكل للمنتجين عند التصدير؛ إذ تطلب بعض الدول الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة تكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة، مؤكداً أن الأسعار الحالية أدت إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق. وترفض وزارة الصحة تلبية مطالب المنتجين وتغيير آلية التسعير خوفاً من زيادة أسعار الأدوية، فيما قال «جبر» لـ«الوطن»: إن الصناعة تعانى تشوهات سعرية أدت إلى اختفاء عدد كبير من أصناف الأدوية من السوق.

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