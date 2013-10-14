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«الجزيرة» تتجاهل 100 يوم على حكم «مرسى».. لصالح 100 يوم على عزله

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«الجزيرة» تتجاهل 100 يوم على حكم «مرسى».. لصالح 100 يوم على عزله «الجزيرة» تتجاهل 100 يوم على حكم «مرسى».. لصالح 100 يوم على عزله
خبير إعلامى: هدفها تقويض الدولة

كتب : ماهر أبوعقيل الإثنين 14-10-2013 08:32

ليست مناسبة أو حدثاً جللاً بقدر كونه تقليداً جديداً، استحدثه د. محمد مرسى لتلميع نفسه فى بداية حكمه العام الماضى، ليمارس ضده العام الجارى، احتفال إعلامى بمرور 100 يوم على عزل مرسى والإخوان من الحكم.. ملأت به فضائية «الجزيرة مباشر » شاشتها انتقادا للسلطة الحالية، هجمة «الجزيرة» الإعلامية إعادة إنتاج للتقييم الجماهيرى لإنجازات مرسى بعد 100 يوم فى الرئاسة، حيث تناولته وقتها كافة وسائل الإعلام باستثناء الفضائية القطرية.

«100 يوم على الانقلاب العسكرى» شعار قناة الجزيرة مباشر مصر فى حملتها التحريضية ضد الشعب المصرى، فالفضائية التى آثرت الغياب أمام وصول الرئيس المعزول لـ100 يوم فى السلطة وعدم تنفيذ وعوده والتزاماته، وقفت تندب رحيل النظام الإخوانى بعد مرور نفس المدة على عزل رئيسها.

يقول د. ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن قناة الجزيرة تعمل خارج أى التزام أخلاقى أو مهنى، يضيف «عبدالعزيز» أن تغطية الجزيرة حاليا هدفها تقويض الدولة وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة وبث الفرقة فى الجيش.

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