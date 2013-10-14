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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

باريس: يصل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى جنوب أفريقيا فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

بروكسل: يبدأ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف زيارة عمل إلى بلجيكا، يلتقى خلالها نظيره البلجيكى ديديه ريندرز، وسيلقى كلمة أمام المعهد الملكى للعلاقات الدولية.

سول: تجرى كوريا الجنوبية مناورات عسكرية بحرية مشتركة مع روسيا فى مياه مدينة فلاديفوستوك الروسية، بهدف تعزيز القدرة على توفير الأمن البحرى، والبحث والإنقاذ فى البحر الشرقى، وتبادل المعلومات، مثل الجرائم الدولية.

لندن: يلتقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع المبعوث الدولى الخاص بالملف السورى الأخضر الإبراهيمي، حيث يبحثان آخر التطورات لعقد مؤتمر (جنيف 2) بشأن الأزمة السورية.

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