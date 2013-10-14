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حدائق "القاهرة" تنهى استعداداتها لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

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حدائق "القاهرة" تنهى استعداداتها لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى حدائق "القاهرة" تنهى استعداداتها لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

انتهت حدائق الأزهر والحديقة الدولية وحديقة الفسطاط، والحدائق العامة والخاصة بمحافظة القاهرة من استعداداها لاستقبال الأسر والشباب والأطفال، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من خلال حملات نظافة لتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات ومقاعد الجلوس الخاصة لمرتادى تلك الأماكن.

وأصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، تعليماته بتحديد مواعيد العمل اليومية فى كافة حدائق القاهرة المتخصصة والمتميزة والعامة بحيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء مقسمة إلى ورديات بالتناوب ابتهاجا بأيام العيد، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر والرواد من الاستمتاع بالتنزه والترفيه أثناء فترة العيد، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لأجهزة محافظة القاهرة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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مصر 365