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«هاجل»: السيسى مستمع جيد.. وسألته هل تريد التشبه بـ«مبارك» أم «واشنطن»؟

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«هاجل»: السيسى مستمع جيد.. وسألته هل تريد التشبه بـ«مبارك» أم «واشنطن»؟ «هاجل»: السيسى مستمع جيد.. وسألته هل تريد التشبه بـ«مبارك» أم «واشنطن»؟

كتب : محمد البلاسى وعبدالعزيز الشرفى منذ 7 دقائق

قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل إنه سأل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، عما إذا كان يريد أن يتشبه بالزعيم الأمريكى الأسبق جورج واشنطن أو الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحاً أنه أرسل له كتابا عن حياة «واشنطن»، أول رئيس للولايات المتحدة، يتناول قصة حياته وكيف أسس الركائز الأساسية لانتقال السلطة فى دولة ديمقراطية تحت الحكم المدنى. جاء ذلك فى حوار «هاجل» لمجلة «ذى أتلانتك» الأمريكية، مشيراً إلى أنه اقترح على «السيسى» قراءة أحد الفصول الأخيرة من الكتاب، والذى يروى قصة تخلى جورج واشنطن عن السلطة فى نهاية ولايته الرئاسية، وأشار إلى أن اتصالاته مستمرة مع «السيسى»، حيث تحادثا هاتفيا أكثر من 20 مرة منذ توليه منصب وزير الدفاع الأمريكى. وتابع: خلال مقابلتى مع «السيسى»، لاحظت أنه مستمع جيد، لكننى لم أعلم المجالات التى يفضل القراءة بها، ولهذا أرسلت له الكتاب وتحدثت معه بشأن أحد الفصول الأخيرة، وسألته: «هل تريد أن تتشبه بواشنطن أم تكون مثل مبارك؟»، معلقا: أنتظر أن أرى كيف سيؤثر الكتاب عليه. وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع قادة إسرائيل والدول العربية، وحاول الحفاظ على علاقة متوازنة، ولكن فى جميع الأحوال فإن الدول تضع فى أولوياتها مصالحها القومية. فى سياق منفصل، أكد «هاجل» أن استقرار الشرق الأوسط عامل أساسى ومفتاح للمنطقة بأكملها.

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