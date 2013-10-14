«الصحة العالمية»: 50 ألف مصرى يموتون سنوياً بسبب التدخين

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 34 دقيقة

كشفت دراسة حديثة صدرت مؤخراً عن برنامج «مكافحة التدخين» فى منظمة الصحة العالمية، أن مصر بها ما يزيد على 9.7 مليون مدخن، ويتوفى منهم 50 ألف مدخن سنوياً، بسبب أمراض الالتهاب الرئوى وسرطان الرئة والسدة الرئوية، ما يجعل التبغ فى المرتبة الرابعة بين أكثر المواد المسببة للوفيات. وأشارت الدراسة إلى أنه رغم زيادة نسبة الرسوم الجمركية «غير المباشرة» المفروضة على تجارة التبغ لتصل إلى 78% من سعر علبة السجائر، فإن تلك الزيادة لم تؤتِ ثمارها ولا بد من فرض أنواع أخرى من الضرائب. كما تشير الدراسة نفسها إلى أن النفقات السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن تعاطى التبغ تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه. وأظهرت الدراسة أن 17% من إجمالى أعداد المصريين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر «من المدخنين»، كما أن نسبة التدخين بين الذكور أعلى بكثير عنها فى الإناث، وأن نسبة المدخنين من الذكور بلغت 33.9%، فيما بلغت نسبة الإناث المدخنات 0.2%. وقالت مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت تشان، إن التدخين تسبب فى وفاة 100 مليون شخص خلال القرن الماضى، فضلاً عن إمكانية تسبب التدخين فى وفاة مليار شخص فى القرن الحالى. وأضافت «تشان» أن دوائر صناعة التبغ تبذل مجدداً جهوداً غير عادية من أجل تلافى خضوع منتجاتها للوائح والقوانين الصحية التى تحد من تداولها.