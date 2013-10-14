«الوطن» ترصد: مافيا «مراكب الموت» والهجرة غير الشرعية

600 مهاجر و14 قتيلاً ضحايا الهجرة غير الشرعية فى 7 شهور.. والفلسطينيون والسوريون الأكثر محاولة للهجرة

كتب : هيثم الشيخ منذ 6 دقائق

أصبحت الهجرة غير الشرعية تمثل ظاهرة خطيرة على شواطئ الإسكندرية، بعد تعدد البلاغات والاستغاثات التى تتلقاها أجهزة الأمن بشأن الغرقى والقتلى وضحايا تلك الجريمة المنظمة.

«الوطن» رصدت الظاهرة بالأرقام من خلال إحصائيات رسمية سجلتها مديرية أمن الإسكندرية فى الأشهر السبعة الماضية؛ حيث جرى ضبط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية، بلغ عدد ضحاياها 14 قتيلا. «أبوعثمان، المستعان بالله، الحاج شلبى، وأبوالسلطان».. هى بعض أسماء «مراكب الموت» المستخدمة فى محاولات الهجرة غير الشرعية التى سقطت فى قبضة رجال حرس الحدود، وبعضها استقر بعد غرقه فى قاع البحر. ما بين 2000 و4000 دولار، تتراوح تكلفة سفر الفرد أو «الرأس»، بتعبير العاملين فى مجال الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، عبر الإسكندرية، التى يعتبرها سماسرة الهجرة غير الشرعية البوابة الكبرى لخروج ضحاياهم إلى قلب البحر عبر مراكب متهالكة. آخر الضحايا 12 شخصاً من جنسيات غير مصرية استغاثوا بالأجهزة المعنية الجمعة الماضى من على مركب «أبوعثمان»، نتيجة اصطدامها بحاجز من الصخور، ما تسبب فى غرقها، وانتشلت القوات البحرية 12 جثة وأنقذت الأحياء، وتبين أن المركب كان على متنه 128 فردا، نجا منهم 116، منهم 4 طاقم المركب، وهم مصريو الجنسية، و40 سوريا، و27 فلسطينيا. وفى 18 سبتمبر الماضى، لقى سوريان مصرعهما وأصيب آخر أثناء قيام القوات البحرية بضبط مركب، يسمى «المستعان بالله» حاول طاقمه الهرب وعلى متنه 175 شخصا، هم: 50 سوريا و122 فلسطينيا ومصريان ومغربى واحد.

وفى 11 سبتمبر، تمكنت قوات حرس الحدود بالإسكندرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا على متن مركب صيد يسمى «الحاج شلبى» وعلى متنه 107 أشخاص جنسيات غير مصرية: فلسطينيون وسوريون، بينهم 7 أطفال بالقرب من شاطئ المكس. وفى 2 سبتمبر الماضى، تمكن ضباط حرس الحدود بالإسكندرية من إنقاذ 131 شخصاً من جنسيات مختلفة، بعد أن تركهم مركب يُستخدم فى الهجرة غير الشرعية أعلى جزيرة، وادعى طاقمها أنها معرضة للغرق، وتبين أنهم 71 فلسطينيا و50 سوريا و9 أردنيين ولبنانى، إضافة إلى 33 طفلا كانوا فى طريقهم لإيطاليا. وفى الثانى من أغسطس، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط ٢٩ فلسطينيا وسورى الجنسية وأبنائهم أثناء محاولتهم استقلال مركب صيد فر طاقمه هاربين، بغرض السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المضبوطين دخلوا إلى مصر عبر مطار القاهرة والتقوا أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، وعرض عليهم تسفيرهم لإيطاليا مقابل ٢٠ ألف جنيه لكل منهم. ويقول اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: إن محاولات الفلسطينيين والسوريين للسفر بطريقة غير شرعية أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة يجب التعامل معها من المنبع، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال إحصائيات مديرية أمن الإسكندرية. وأضاف أن معظم الفلسطينيين أو السوريين يدخلون بتأشيرات سياحية، بغرض الهجرة غير الشرعية؛ إذ يتم إيهامهم بالسفر نظير مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و4000 دولار، ومنهم من يتم تركه على جزيرة فى البحر، وبعضهم يجرى الاستيلاء على أمواله دون سفر، وغالبيتهم يستقلون مراكب غير مجهزة، تعرض أرواحهم للخطر.