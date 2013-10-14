غرفة السياحة: الحجاج بحالة جيدة والمملكة تشدد بعدم رفع شعارات سياسية

أكد أشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد المصرى لغرفة السياحة ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، أن وزارة الحج بالمملكة أعلنت احتفائها بالملتزمين بعدم رفع شعارات سياسية، مضيفاً أنها تطالب بعدم رفع شعارات سياسية أثناء تأدية مناسك الحج.

> وأشار صحصاح أن الملكة العربية السعودية تقدم خدمات عدة لضيوف الرحمن، وأن حجاج الحج السياحى بخير.

وأضاف صحصاح أن البعثة المصرية دائماً تطمئن على حجاج القرعة أو حجاج السياحة، مشيراً إلى أن الاتحاد المصرى لغرفة السياحة تقدم التهنئة للشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا والعالم العربى والإسلامى بكل خير.