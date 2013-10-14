أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تدشين حملة "المحليات للشباب" ببنى سويف

Google+ Print
تدشين حملة "المحليات للشباب" ببنى سويف تدشين حملة "المحليات للشباب" ببنى سويف

دشنت حملة "المحليات للشباب" حملتها بمحافظة بنى سويف كأول محافظة فى صعيد ، بحضور وائل محفوظ أمين تنظيم الصعيد بالحملة، وعدد كبير من الشباب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وذلك مساء أمس الأحد بقصر ثقافة بنى سويف.

وقال محفـوظ فى تصريحات له أثناء تدشين الحملة، إنها تسعى لتأهيل وتدريب وتثقيف الشباب من أجل المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية والاجتماعية، وصنع واتخاذ القرار، ابتداء من المجالس المحلية إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أنه تمت دعوة كل الشباب من مختلف التوجهات للمشاركة فى الحملة لكى يشــارك الجميع فى صنع مستقبل أفضل.

وأكد وائل محفوظ أن الحملة ترتكز على تحديث وترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة للمجالس المحلية، من خلال التأهيل والتدريب ونشر الوعى لتكوين جيل جديد من القيادات الواعية والقادرة على العبور بمصر إلى المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر