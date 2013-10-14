تدشين حملة "المحليات للشباب" ببنى سويف

دشنت حملة "المحليات للشباب" حملتها بمحافظة بنى سويف كأول محافظة فى صعيد مصر، بحضور وائل محفوظ أمين تنظيم الصعيد بالحملة، وعدد كبير من الشباب ومن ذوى الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وذلك مساء أمس الأحد بقصر ثقافة بنى سويف.

وقال محفـوظ فى تصريحات له أثناء تدشين الحملة، إنها تسعى لتأهيل وتدريب وتثقيف الشباب من أجل المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية والاجتماعية، وصنع واتخاذ القرار، ابتداء من المجالس المحلية إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أنه تمت دعوة كل الشباب من مختلف التوجهات للمشاركة فى الحملة لكى يشــارك الجميع فى صنع مستقبل أفضل.

وأكد وائل محفوظ أن الحملة ترتكز على تحديث وترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة للمجالس المحلية، من خلال التأهيل والتدريب ونشر الوعى لتكوين جيل جديد من القيادات الواعية والقادرة على العبور بمصر إلى المستقبل.